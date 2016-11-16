У Коломиї стартувала акція “Допоможи святому Миколаю прийти до дітей-сиріт”

У Карітасі Коломийсько-Чернівецької єпархії розпочалася активна фаза вже традиційної щорічної акції “Допоможи святому Миколаю прийти до дітей-сиріт”.



Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив отець Сергій Триф’як, пише Дзеркало Коломиї.

“Маємо листи від Гвіздецької, Печеніжинської, Яблунівської шкіл-інтернатів, Будинку-інтернату м. Снятина. Також від наших підопічних та підопічних Карітас Маріуполь та Карітас Краматорськ. Запрошуємо приєднуватися до нашої спільної акції допомоги найбільш потребуючим дітям!” – написав отець Сергій.