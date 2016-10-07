У Коломиї спіймали викрадача мопеда

До Коломийського відділу поліції із заявою про крадіжку мопеда звернувся коломиянин. Чоловік повідомив про те, що в нього викрали мопед, який він припаркував у підї’зді будинку.

Під час пошукових заходів працівники поліції встановили особу крадія. Ним виявився раніше судимий за вчинення злочинів 44-річний мешканець Коломийського району, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Зловмисник скористався тим, що за його діями ніхто не спостерігає, і викрав транспортний засіб. Реалізувати крадене йому завадили правоохоронці, які натрапили на слід зловмисника та вилучили мопед,

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 185-ї КК України (Крадіжка). Згідно санкції статті такі діяння караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

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