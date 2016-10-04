У Коломиї шукають управителів багатоквартирних будинків

Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирними будинками в місті Коломия.

Об’єктом конкурсу є група будинків:

Площа Відродження 9,10,13,18,19,2,4,5,6,7,8;

пл. Вічевий Майдан 1,4;

вул. Височана,4;

вул. Головадського 4, 5, 6;

вул. Куліша, 7;

вул. Пекарська 1,2,4, 6, 8, 18;

вул. Переяславська 1, 15, 17, 19, 23;

вул. Стуса 3, 10, 11, 17, 21, 24, 26,28;

вул. Театральна 2,20,23, 28/, 3, 30, 32,36, 4, 44,5,50, 52, 56, 8;

вул.Шевченка 2,21, 31, 32,6,7;

пл. Шевченка 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 6, 7, 8.

Організатор конкурсу – Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради, який знаходиться за адресою: пл. Відродження,1 місто Коломия, Івано-Франківська обл.

Особа, що уповноважена здійснювати зв’язок із учасниками конкурсу – провідний спеціаліст відділу управління комунальним майном Коломийської міської ради Гутовська Галина Іванівна, каб. №9.

Вимоги до конкурсних пропозицій: – конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу; – конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) з позначенням кількості сторінок.

Реєстр документів є складовою конкурсної пропозиції. Конкурсна пропозиція подається особисто чи через уповноважену належним чином особу або надсилається поштою.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій 24 жовтня 2016 року до 9.00 год. за адресою пл. Відродження, 1 м. Коломия каб.№9. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться 24 жовтня 2016 року за адресою пл. Відродження, 1 м. Коломия каб. №2 о 14.00 год.

Отримати конкурсну документацію в електронному або паперовому вигляді можна за адресою: пл. Відродження, 1 м. Коломия каб.№9.