У Коломиї шукають працівника в притулок для тварин

Притулок для собак в місті Коломия розпрощався з одним з працівників. У зв’язку з цим терміново розшукують нового.

Волонтери також оприлюднили вимоги до кандидата: бажано чоловік, міцної статури, тому що часто доводиться піднімати важкості в межах розумного.Чоловік повинен бути обов’язково непитущий, дуже любити собак і не боятися їх, якщо треба буде зловити собаку або взяти пса на руки. Бажано, щоб працівник розбирався в електриці і був, як то кажуть, “з руками”, який міг би, наприклад, зробити собачу будку, або побудувати вольєр.

Можливе проживання в самому притулку, в будиночку. Це може бути актуально для переселенців, у яких не має можливості оплачувати житло, хто не може ніяк знайти роботу, але при цьому дуже любить собак.

Мобільний для зв’язку 0508542473 Юлія, працівник притулку.

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