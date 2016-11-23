У Коломиї шукають на роботу людей для допомоги сиротам у Залучанському дитбудинку

Українська благодійницька мережа в межах доброчинної ініціативи “Літні Янголи” шукає людей з добрим серцем, які вже на пенсії та бажають допомагати сиротам з неповносправністю – вихованцям Залучанського дитбудинку.

Пропонуємо офіційну оплату в розмірі 200 гривень за кожен виїзд у дитбудинок, з відшкодуванням витрат на проїзд.

У Залучанському дитбудинку критично не вистачає працівників, які безпосередньо доглядають за дітьми, зокрема штатна чисельність няньок не відповідає навіть недосконалим державним нормам.

Допомога Літніх Янголів потрібна у годуванні та обіймах дітей!

Не потрібно буде виконувати важкої фізичної праці.

Контактні телефони для попереднього запису на співбесіду або отримання додаткової інформації: (095) 578-51-24, (067) 340-53-63.