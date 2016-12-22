У Коломиї шахраї ошукали пенсіонерку на 14 тисяч гривень

Шахрай, який представився працівником поліції, вимагав у коломиянки гроші за уникнення кримінальної відповідальності її онука, який нібито вчинив ДТП.

Це типовий випадок, коли аферисти знаходять довірливих жителів, телефонують їм та виманюють гроші, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

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Цього разу шахраї обвели довкола пальця 83-річну мешканку Коломиї. Невідомий зателефонував бабусі і представився працівником поліції. Псевдоправоохоронець сказав пенсіонерці, що її онук перебуває у поліції за нібито вчинене ним ДТП. Втім таку “проблему” шахрай обіцяв вирішити за грошову винагороду.

Для цього вказав рахунок, на який потрібно було перерахувати гроші. Звісно, бабуся була готова віддати останнє, аби врятувати онука. Тож і перерахувала, беззастережно 14 тисяч гривень, тобто усі гроші, які заощадила.

За деякий час старенька зателефонувала своїм рідним і, на свій подив і жах, зрозуміла, що її жорстоко обдурили шахраї. З цим повідомленням вона звернулася до поліції.

Відповідна інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.