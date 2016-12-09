У Коломиї рятувальники за допомогою драбини відчиняли двері квартири другого поверху

Вчора о 19.17 до коломийських рятувальників від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Валовій потрібна допомога по відкриванню дверей житлової квартири у зв’язку з тим, що там попередньо знаходиться її 92-річна власниця.

Працівники ДПРЧ-7 м. Коломиї у складі 4-х осіб за допомогою висувної драбини потрапили у вікно другого поверху до квартири, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

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Як з’ясували, жінки у помешканні не було.