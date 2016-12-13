У Коломиї розшукується 9-річний хлопчик, який не повернувся додому зі школи. ФОТО

Прикарпатські правоохоронці розшукують 9-річного Андрія (Максима) Павлюка з Коломиї, який 12 грудня пішов до школи і по цей час його місцезнаходження невідоме.