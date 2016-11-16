За останні дні у Коломиї різко зросла кількість травмованих осіб.



Про це Дзеркалу Коломиї повідомили у приймальні ЦРЛ.

Станом на 16:00 за останню добу звернулися з травмами різного ступеня важкості приблизно понад 10 осіб, четверо з них госпіталізовано.

Госпіталізовані мають переломи гомілок, надколінника, вивих плеча, а також забої голови.

Через нерозчищені тротуари у Коломиї пішоходи, наражаючись на небезпеку, пересуваються проїжджою частиною.

А де тротуари й встигли розчистити, то не посипали їх відповідною сумішшю, в результаті чого коломияни травмуються при падінні.

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