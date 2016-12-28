У Коломиї рибалки врятували пораненого лебедя. ФОТО

Вчора вночі до Центру реабілітації дикої природи у Галичі привезли дорослого лебедя з пошкодженим лівим крилом.

Про це працівники центру повідомили у соцмережі, пише Дзеркало Коломиї.

“Лебединий рік…

Вчора вночі привезли до Центру дорослого лебедя з пошкодженим лівим крилом, якого спіймали рибалки на р. Прут у Коломиї. Чи стріляли в нього? Покаже рентген“, – йдеться у повідомленні.

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