У Коломиї членів дільничних виборчих комісій готують до виборів у трьох ОТГ. ФОТО

У залі засідань Коломийської РДА відбувся тренінг для членів ДВК, які працюють на перших виборах 18 грудня об’єднаних територіальних громад – Матеївецької, Нижньовербізької та П’ядицької Коломийського району та Космацької ОТГ Косівського району.

Навчання для членів ДВК проводиться в рамках співпраці ЦВК та Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).

Тренінг провели сертифіковані тренери з виборчого законодавства Центру управління навчанням суб’єктів виборчого процесу при ЦВК – Тарас Дитко та Ігор Ткач, інформує Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Коломийської РДА.