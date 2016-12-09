У Коломиї членів дільничних виборчих комісій готують до виборів у трьох ОТГ. ФОТО

У залі засідань Коломийської РДА відбувся тренінг для членів ДВК, які працюють на перших виборах 18 грудня об’єднаних територіальних громад – Матеївецької, Нижньовербізької та П’ядицької Коломийського району та Космацької ОТГ Косівського району.
Навчання для членів ДВК проводиться в рамках співпраці ЦВК та Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).
Тренінг провели сертифіковані тренери з виборчого законодавства Центру управління навчанням суб’єктів виборчого процесу при ЦВК – Тарас Дитко та Ігор Ткач, інформує Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Коломийської РДА.
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Центр управління навчанням учасників виборчих процесів при ЦВК та Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) за участю Центральної виборчої комісії та ОБСЄ розробили декілька різновидів матеріалів для членів ДВК, які носять навчально-методичний характер – це посібники для членів ДВК, пам’ятки, навчальний фільм.
Члени ДВК після тренінгу отримали відповідні матеріали.
Окрім того, члени виборчих комісій познайомилися із можливостями навчального сайту “ВИБОРКОМ” www.vyborkom.org, який є системою онлайн-навчання виборчих комісій – можливості працювати з бібліотекою нормативно-правових актів, зразками заповнення документації, можливості тестування й перевірки своїх знань, можливості поставити складні та нестандартні запитання експертам, а також користуватися програмою перевірки правильності заповнення протоколів про підрахунок голосів.