У Коломиї продовжується розгляд резонансної справи щодо вбивства прикарпатського міліціонера

У Коломийському міськрайонному суді відбулося чергове колегіальне судове засідання у складі трьох суддів щодо вбивства помічника оперативного чергового Снятинського РВ УМВС в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, двом особам пред’явлено обвинувачення за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), а саме у тому, що вони 28 квітня 2014 року під час конфлікту, який виник між обвинуваченими та потерпілим на грунті неприязних відносин, спричинили потерпілому два ножових поранення від яких останній помер на місці, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Коломийського міськрайонного суду.

У судовому засіданні допитані потерпіла та свідки. По справі оголошено перерву до 13 год. 9 грудня 2016 року.

