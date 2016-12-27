У Коломиї прийняли бюджет міста на 2017 рік

Щойно на сесії Коломийської міськради прийняли бюджет Коломиї на 2017 рік.

Це основний фінансовий документ Коломиї, за яким житиме місто цілий наступний рік, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

Доходи міського бюджету на 2017 рік визначили у сумі 548 млн. грн, в тому числі доходи загального фонду – 496,5 млн. грн. З них базова дотація – майже 9 млн. грн., субвенції з держбюджету – 310 млн.грн., субвенція з обласного бюджету – 176 млн. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 52 млн., в тому числі бюджет розвитку – 41,8 млн. грн.

Видатки міського бюджету становитимуть 548 млн. грн., в тому числі: видатки загального фонду міського бюджету – 484 млн. грн., видатки спеціалтнооо фонду – 64,6 млн. грн.

Профіцит загального фонду бюджету становить 12,5 млн. грн., спеціального фонду у розсірі 11,6 млн. грн.

Дефіцит спеціального фонду у сумі 12,5 млн. грн.

Депутати піднімали питання про ремонт кількох різних об’єктів у місті із запитанням, чому їх не внесли у план на наступний рік.

“Не знаємо, куди вернеться акциз. Тому доріг поки що робити взагалі не можемо. Бюджет розвитку становить 54 млн. грн.”, – сказав міський голова Ігор Слюзар.

Очільник міста привітав всіх з прийняттям бюджету на 2017 рік.

Детальніше згодом.