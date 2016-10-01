У Коломиї привітали людей, які присвятили своє життя книзі. ФОТОРЕПОРТАЖ

Щороку 30 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотеки – одне з великих надбань цивілізації. Без них неможливо уявити розвиток науки, освіти, культури, життя громадян будь-якої країни.

По всій Україні налічується понад 40 тисяч бібліотек, зокрема у невеличкій Коломиї – вісім. Чотири – для дорослих, три – для дітей, одна – для юнацтва. Вони активно працюють на теренах Прикарпаття, пише “Дзеркало Коломиї”.

У рамках відзначення Всеукраїнського дня бібліотек, біля пам’ятника Книзі, який встановили до 775-ліття міста, вшанували коломийських бібліотекарів. Кожна бібліотека підготувала інсценізовані виступи, в основі яких – добре відомі усім книжкові сюжети.

У день професійного свята бібліотекарів приємним дарунком стали грошові сертифікати для кожної бібліотеки від благодійного фонду “Покуття” на придбання книг у “Книжковій хаті”.

У такий спосіб БФ “Покуття” долучився до вітань людей, які присвятили своє життя служінню книзі.

Вручила сертифікати і привітала бібліотекарів начальник управління культури, організатор заходу Уляна Мандрусяк: «Ми хотіли зробити свято для бібліотекарів і громади міста, щоб ще раз нагадати, що бібліотека – це не просто приміщення, де зберігають книги. Бібліотека – це жива субстанція, яка є багатофункціональним центром розвитку громади, сучасним осередком дозвілля».

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК