У Коломиї привітали людей, які присвятили своє життя книзі. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Коломиї привітали людей, які присвятили своє життя книзі. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Щороку 30 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотеки – одне з великих надбань цивілізації. Без них неможливо уявити розвиток науки, освіти, культури, життя громадян будь-якої країни.

По всій Україні налічується понад 40 тисяч бібліотек, зокрема у невеличкій Коломиї – вісім. Чотири – для дорослих, три – для дітей, одна – для юнацтва. Вони активно працюють на теренах Прикарпаття, пише “Дзеркало Коломиї”.

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У рамках відзначення Всеукраїнського дня бібліотек, біля пам’ятника Книзі, який встановили до 775-ліття міста, вшанували коломийських бібліотекарів. Кожна бібліотека підготувала інсценізовані виступи, в основі яких – добре відомі усім книжкові сюжети.

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У день професійного свята бібліотекарів приємним дарунком стали грошові сертифікати для кожної бібліотеки від благодійного фонду “Покуття” на придбання книг у “Книжковій хаті”.

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У такий спосіб БФ “Покуття” долучився до вітань людей, які присвятили своє життя служінню книзі.

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Вручила сертифікати і привітала бібліотекарів начальник управління культури, організатор заходу Уляна Мандрусяк: «Ми хотіли зробити свято для бібліотекарів і громади міста, щоб ще раз нагадати, що бібліотека – це не просто приміщення, де зберігають книги. Бібліотека – це жива субстанція, яка є багатофункціональним центром розвитку громади, сучасним осередком дозвілля».

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Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

 

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