У Коломиї презентували “Дві долі одного життя” – книжку про подвижника Мелетія...

У Коломиї презентували “Дві долі одного життя” – книжку про подвижника Мелетія Кічуру. ФОТОРЕПОРТАЖ

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“Дві долі одного життя”. Під такою назвою вийшла чергова книжка краєзнавця Василя Нагірного, презентація якої відбулася сьогодні в мистецькому центрі “Світовид”, інформує “Дзеркало Коломиї”.

У книжці, виданої за сприяння Міжнародного благодійного фонду “Покуття” (фундатор – народний депутат Андрій Іванчук), зібрано й упорядковано відомості про письменника, правника, громадського діяча Мелетія Кічуру, котрий мешкав у Коломиї і залишив у нашому місті своїх нащадків.

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Нехай залишається інтрига, тому не будемо розкривати зміст книги. Обмежимося декількома штрихами про особистість цього українського подвижника.

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Народився на Тернопільщині. Закінчив правничі факультети Львівського та Віденського університетів. У 1910-му році – адвокат у Коломиї аж до 1-ї світової війни. Воював. Одружився з коломиянкою. Потрапив у російський полон. Друкувався, як поет, прихильний до західноукраїнських молодомузівців. Симпатизував радикалам. Заарештований радянською владою у Києві. Розстріляний (за іншими відомостями помер у тюрмі) 1938 року.

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Василь Нагірний виступив упорядником текстів і документів, які йому надав сьогоднішній народний депутат, а коломиянам відомий передусім, як збирач старожитностей, – Юрій Тимошенко.

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На презентації книжки Тимошенко так і мовив: “Я – лише фанатичний збирач коломийської історії. Про Кічуру я зібрав усе, що про нього можна зібрати, у тому числі рідкісні світлини. Усі документи передав Нагірному, бо мені імпонує його стиль викладу історичних артефактів. Користуючись нагодою, хочу сказати, що готую до видання величезну писемну спадщину Ярослава Полатайчука – голову першого в Коломиї демократичного утворення “Поступ”.

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Виступали на презентації коломийські старожили, які пам’ятають доньку Кічури – Ксеню. Вона у 50-х – на початку 60-х років минулого століття працювала вчителькою музики в Коломийській музичній школі. Так, пані Лілія Кикена-Киркорович дотепер плекає на своєму городі кущ турецького бузку, подарований їй нащадками Мелетія Кічури.

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“Дві долі одного життя”… Це тому, що Мелетій Кічура був різним у своєму намаганні вистояти і здійснитися, як творча особистість у млинарні двох світових воєн. Можливо, воно йому й зашкодило – радянська влада не прощала тих, хто вагається.

Андрій МАЛАЩУК

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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