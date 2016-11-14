У Коломиї правоохоронці виявили незаконне перевезення металобрухту

У Коломиї під час патрулювання, поліцейські зупинили автівку, водій якої здійснював прийом та перевезення металу без відповідних документів.

Вантажівку вилучено та поміщено на майданчик для тимчасового утримання.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 213 ( порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України, що карається штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до одного року.