У Коломиї поїздка 11-річної дитини зі школи закінчилася лікарнею

А все через неуважність, навіть черствість водія, який обслуговує в Коломиї маршрут 6 Б.

Як розповів “Дзеркалу Коломиї” батько 11-річної дитини, минулого тижня його син так і не доїхав додому зі школи, хоч і оплатив проїзд у автобусі.

На зупинці біля 8-ої школи, де виходило багато пасажирів, Миколці, який стояв біля входу, затиснуло дверима ногу. Оскільки маршрутка, випустивши пасажирів, знову рушила, люди в салоні попросили водія зупинитись і звільнити хлопцеві ногу.

Той відчинив двері — і школяр випав з автобуса в сніг. Причому невдало, вдарившись ногою об замерзлу кучугуру снігу.

Водій, не звертаючи уваги ні на хлопчину, що випав, ні на вимоги пасажирів підібрати його, поїхав далі. Дитина ледве встигла висмикнути ногу з-під коліс автівки. Можливо, якби нога хлопця потрапила під колеса, шофер зупинився б, а так повважав, що свій обов’язок виконав сповна.

Для дитини ця пригода закінчилася лікарнею, медики намагаються тепер вилікувати паралізовану дверима автівки ногу.

Через нещасний випадок хлопчик у подальшому може все життя кульгати.

Медпрацівники лікарні, оглянувши хлопця, зразу ж звернулися в поліцію, яка, сподіваємося, вживе засобів впливу на водія.

Тим паче що, як нарікають пасажири цього маршруту, його ставлення до дітей і раніше не можна було назвати турботливим.