У Коломиї, попри заборону міськради, продають військовим алкоголь. ФОТО

Як повідомлялося, на останній сесії Коломийської міської ради було прийняте рішення про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовим ЗСУ.

Та, як з’ясувалося, далеко не всі продавці дотримуються цієї заборони. Зокрема, про факт продажу алкоголю військовим повідомила в соцмережах волонтерка Оксана Вандич.



“Магазин “АВС” на вул. С. Стрільців (поблизу залізничного вокзалу). Продавець з милою посмішкою продає двом чоловікам у військовій формі (уже напідпитку) чергову порцію алкоголю. На запитання: “Ви нечули про розпорядження міської ради про заборону продажу алкоголю людям у військові формі?”, продавець відповіла: “А як я можу їм відмовити”, а чоловіки у формі почали тикати в обличчя посвідчення УБД – нам усе можна.

Висновок: у нас ніколи не буде порядку, поки всі роблять хто що хоче. Давайте будемо спільно дотримуватись хоч якихось правил, законів, розпоряджень…” – написала Оксана Вандич.