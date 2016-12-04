У Коломиї половина безробітних – молодь

До Міжнародного дня людей з інвалідністю працівники Центру зайнятості у Коломиї провели круглий стіл з участю працедавців, представників Управління праці, Пенсійного фонду.

Мова йшла не лише про працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями, але й про ринок праці в Коломиї загалом. Щодо людей з інвалідністю, то їх на обліку в фонді перебуває 37 осіб, у той час, як всього зареєстровано шукачів роботи 908, – це менше, аніж торік. Половина безробітних – молодь, 200 осіб передпенсійного віку, повідомляє Дзеркало Коломиї.

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Йшла мова й про нелегальне працевлаштування, яке має світлу й темну сторону: людина заробляє, допоки працездатна, але з досягненням пенсійного віку світла сторона повернеться темною стороною, бо не буде пенсії. Щоправда, і в такому випадку держава не залишає людину без засобів для існування. Людині, якій пенсія не належиться, бо нема необхідного стажу (15 років), з досягненням 63-річного віку виплачується соціальна допомога.

Щодня Центр зайнятості пропонує до 40 вакансій, – від прибиральниці до менеджера й заступника директора, не кажучи вже про роботу на будівництві.

Від майбутнього заводу “Леоні” Центр отримав тисячу анкет для відбору працівників. Заводові треба 700 робітників і 300 інженерно-технічних працівників для запуску виробництва на першому етапі. Як бачимо, вакансій предостатньо. Однак, як показують наші українські реалії, легальне працевлаштування влаштовує далеко не всіх. І на це також є реальні причини.