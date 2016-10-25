У Коломиї поліція перевіряла відпочинково-розважальні заклади

Минулої суботи працівники Коломийського відділу поліції провели оперативно-профілактичне відпрацювання міста та населених пунктів району.

Правоохоронці виявили та задокументували 5 кримінальних правопорушень, склали понад 30 протоколів про адміністративні правопорушення, в тому числі інспектори поліції – 23, патрульна поліція – 11, з них: 9 за ст. 130 (керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння). Особливу увагу поліцейські звертали на місця масового перебування людей та концентрації молоді, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Зокрема, було перевірено 13 відпочинково-розважальних закладів. Крім того, перевіряли раніше судимих осіб, а також осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, сімейних бешкетників та власників зброї.

За час проведення оперативно-профілактичних заходів поліцейські виявили та задокументували крадіжку металевої каналізаційної решітки в одному із сіл району. В ході пошукових заходів встановлено, що цю крадіжку вчинили троє місцевих мешканців. Викрадене продали незнайомцеві, а кошти витратили на власні потреби. На сьогодні за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Патрульна поліція виявила незаконне перевезення металобрухту без відповідних документів. Дії порушника задокументовано відповідно до чинного законодавства. Вантажівку марки “ЗІЛ” поміщено на майданчик для тимчасового утримання у Коломийському відділі поліції до з’ясування обставин.

Такі заходи було заплановано та здійснено з метою стабілізації криміногенної ситуації в місті та районі, для активізації роботи щодо розкриття злочинів загальнокримінальної спрямованості та забезпечення публічного порядку на території Коломийщини.

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