У Коломиї планують створити госпітальний округ

Проектом модернізації мережі закладів вторинної ланки в Івано-Франківській області передбачене створення п’ять госпітальних округів, з яких чотири – другого рівня і один – першого рівня з центрами в містах Івано-Франківську, Коломиї, Калуші, Надвірні і Косові.

Впродовж останніх десятиліть в районах і містах області створювалась потужна матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я. Практично в усіх районах, містах обласного значення (Калуші, Коломиї, Івано-Франківську) були побудовані нові корпуси центральних районних і центральних міських лікарень, районних і міських лікарень, в багатьох випадках – за типовими проектами, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА

За роки Незалежності України відбувалось оновлення, реконструкції і капітальні ремонти в цих закладах, а за останнє десятиліття – й оснащення сучасною лікувально-діагностичною апаратурою, обладнанням, санітарним транспортом. Впроваджені сучасні методики діагностики та лікування, в т.ч. малоінвазивні. Відбулась певною мірою оптимізація мережі медичних закладів і ліжкового фонду. Деякі невеликі заклади увійшли до складу більш потужних як структурні підрозділи.

Відбулась певною мірою оптимізація мережі медичних закладів і ліжкового фонду. Деякі невеликі заклади увійшли до складу більш потужних як структурні підрозділи. Скорочено понад 1700 непотрібних лікарняних ліжок. З усіх 14-ти центральних районних лікарень області 12 – потужні, від 200 до 500 ліжок (з них 6 – понад 300 ліжок), з добротними приміщеннями і технічною базою. Вже не перший рік вони функціонують як лікарні інтенсивної допомоги, маючи потужні відділення інтенсивної терапії та анестезіології (реанімаційні відділення) з відповідними кадровими і матеріально-технічними ресурсами, цілодобовим анестезіологічним та неонатологічним забезпеченням.

Інші відділення теж готові до спеціалізованої цілодобової медичної стаціонарної допомоги, мають відповідні кадри і оснащеність. В кожному великому районі є районні і міські лікарні, які фактично виконують функції лікарень планового лікування. Деякі з них можуть бути реорганізовані в заклади чи структури відновного лікування і паліативної допомоги. При Івано-Франківській ЦМКЛ відкрито центр кардіохірургії, де впроваджені інтервенційні методики стентування коронарних судин та операції аорто-коронарного шунтування на відкритому серці.