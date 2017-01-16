У Коломиї планують створити госпітальний округ

Проектом модернізації мережі закладів вторинної ланки в Івано-Франківській області передбачене створення п’ять госпітальних округів, з яких чотири – другого рівня і один – першого рівня з центрами в містах Івано-Франківську, Коломиї, Калуші, Надвірні і Косові.
Впродовж останніх десятиліть в районах і містах області створювалась потужна матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я. Практично в усіх районах, містах обласного значення (Калуші, Коломиї, Івано-Франківську) були побудовані нові корпуси центральних районних і центральних міських лікарень, районних і міських лікарень, в багатьох випадках – за типовими проектами, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА
За роки Незалежності України відбувалось оновлення, реконструкції і капітальні ремонти в цих закладах, а за останнє десятиліття – й оснащення сучасною лікувально-діагностичною апаратурою, обладнанням, санітарним транспортом. Впроваджені сучасні методики діагностики та лікування, в т.ч. малоінвазивні. Відбулась певною мірою оптимізація мережі медичних закладів і ліжкового фонду. Деякі невеликі заклади увійшли до складу більш потужних як структурні підрозділи.
Відбулась певною мірою оптимізація мережі медичних закладів і ліжкового фонду. Деякі невеликі заклади увійшли до складу більш потужних як структурні підрозділи. Скорочено понад 1700 непотрібних лікарняних ліжок. З усіх 14-ти центральних районних лікарень області 12 – потужні, від 200 до 500 ліжок (з них 6 – понад 300 ліжок), з добротними приміщеннями і технічною базою. Вже не перший рік вони функціонують як лікарні інтенсивної допомоги, маючи потужні відділення інтенсивної терапії та анестезіології (реанімаційні відділення) з відповідними кадровими і матеріально-технічними ресурсами, цілодобовим анестезіологічним та неонатологічним забезпеченням.
Інші відділення теж готові до спеціалізованої цілодобової медичної стаціонарної допомоги, мають відповідні кадри і оснащеність. В кожному великому районі є районні і міські лікарні, які фактично виконують функції лікарень планового лікування. Деякі з них можуть бути реорганізовані в заклади чи структури відновного лікування і паліативної допомоги. При Івано-Франківській ЦМКЛ відкрито центр кардіохірургії, де впроваджені інтервенційні методики стентування коронарних судин та операції аорто-коронарного шунтування на відкритому серці.
Тому в структурі 5-х госпітальних округів, створення яких передбачається в 2017 році, може бути не одна, а декілька лікарень інтенсивної допомоги на базі центральних районних і центральних міських лікарень міжрайонних спеціалізованих відділень вторинного рівня з утвореними у них міжрайонними спеціалізованими відділеннями та госпітальними відділеннями екстреної медичної допомоги (див. додатки 2,3). Відповідно і лікарень планового лікування в округах буде декілька.
Враховуючи вимоги Порядку створення госпітальних округів, затвердженого Постановою КМУ від 30.11.2016 р. № 932, зокрема щодо забезпечення своєчасності прибуття до багатопрофільних лікарень інтенсивної допомоги та радіусу зони обслуговування, в області не може бути створено менше ніж 5 госпітальних округів.
Так, без Косівського госпітального округу час прибуття до Коломийської багатопрофільної лікарні інтенсивної допомоги з Верховинської ЦРЛ становитиме 1,5-2 години, а з інших закладів чи населених пунктів району – до 4-5 годин (гірський район з вкрай нерозвиненою мережею доріг). А радіус зони обслуговування Коломийської лікарні інтенсивного лікування становитиме понад 100 км.
Аналогічно без Надвірнянського госпітального округу час прибуття до Івано-Франківської багатопрофільної лікарні інтенсивної допомоги з населених пунктів Ворохти, Поляниці (Буковеля) та інших населених пунктів і закладів Яремчанської міської ради та багатьохзакладів і населених пунктів Надвірнянського району (гірська місцевість) становитиме теж не менше 1,5-2 години. Радіус зони обслуговування Івано-Франківської багатопрофільної лікарні інтенсивної допомоги зросте в такому випадку до 100 – 120 км.
Тому запропонований проект щодо створення в Івано-Франківській області 5 госпітальних округів є найбільш оптимальним для населення і медичної громадськості та відповідає вимогам Постанови КМУ від 30.11.2016 р. № 932.
Проект розроблений з врахуванням пропозицій Робочої групи з розробки Концепції розвитку медицини Прикарпаття на період до 2020 року, членів Координаційної ради з питань охорони здоров’я при ОДА,членів Громадської ради при ДОЗ ОДА та профспілкових організацій, схвалений депутатським корпусом, Народними Депутатами від Івано-Франківщини та колегією ДОЗ ОДА.