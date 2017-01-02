У Коломиї пільговики їздитимуть за талонами. ВІДЕО

Проїзд пільговиків у громадському транспорті Коломиї – за талонами.

Про такий вихід з ситуації попередньо домовилися перевізники та заступник міського голови Сергій Коцюр, повідомляє НТК.

Зустріч у ратуші стала вимушеним кроком. Перевізники нарікають на відсутність відшкодування за пільговий проїзд коломиян. Досі це був обов’язок держави, з 2017 цей тягар повністю лягає на місцевий бюджет.

Чи витримає скарбниця кількамільйонне навантаження – прогнозувати поки що ніхто не береться.

Окрім того, перевізники попередили про ймовірне зростання тарифу за проїзд – до п’яти гривень.

Детальніше дивіться у відеосюжеті.