У Коломиї оголошено конкурс на посаду директора Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття

У Коломиї оголошено конкурс на посаду директора Національного музею народного мистецтва Гуцульщини...

8 листопада управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації оголосило конкурс на заміщення посади генерального директора Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й.Кобринського, інформує “Дзеркало Коломиї“.



Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння державною мовою, вища освіта відповідного професійного спрямування, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, наявність досвіду роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі;

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

копію паспорта;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

концепцію стратегічного розвитку установи;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми;

документи, що підтверджують наявний стаж роботи.

Прийом документів від кандидатів та подання від громадських організацій у сфері культури щодо кандидатів до складу конкурсної комісії здійснюється впродовж 30 днів з моменту оголошення конкурсу.

Формування конкурсної комісії відбувається у порядку, визначеному ст.21-3 Закону України “Про культуру”.

Документи подаються за адресою:

(м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб 540),

Довідки за тел. 55-19-72, 55-21-56