У Коломиї оголошено конкурс для перевізників на три міські маршрути

Виконавчий комітет Коломийської міської ради оголошує конкурс з визначення переможців на право здійснення перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

А саме:

Основні вимоги до переможців конкурсу щодо перевезень пасажирів: виконання вимог Закону України “Про автомобільний транспорт”, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. зі змінами від 26.09.2007 р., інших нормативно-правових документів, що регламентують порядок перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом.

Подати заяву та інші документи на участь у конкурсі, а також одержати необхідні бланки можна в робочі дні з 8:00 до 17:00 у відділі управління комунальним майном Коломийської міської ради за адресою: Коломия, пл. Відродження, 1, з дня опублікування оголошення до 5 грудня.

Конкурс відбудеться 20 грудня. Початок роботи о 10:00 год. Плата за участь у конкурсі становить 883 гривні.

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