У Коломиї обікрали приватну фірму

5 січня до Коломийської поліції надійшла заява від одного з місцевих приватних підприємців про те, що невідомі особи пошкодили вхідні двері та, можливо, вчинили крадіжку у приміщенні його приватної фірми.

Про це повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук, пише Дзеркало Коломиї.

Виїздом СОГ на місце події встановлено, що в ніч на 5 січня зловмисники шляхом пошкодження навісного замка проникли до приміщення приватної фірми, звідки викрали зварювальний апарат, компресор 50 л, устаткування для чищення каналізацій, перетворювач напруги, пластмасовий контейнер 100 л.

У ході проведення розшукових заходів оперуповноваженими Коломийського ВП було встановлено, що крадіжку з приватної фірми вчинили 21- та 26-річні раніше суджені коломияни.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України.

Підозрюваних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Викрадені речі вилучено. Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.