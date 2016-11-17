У Коломиї обговорили безпеку пасажирських перевезень у зимовий період

Робоча зустріч працівників поліції, представників влади та керівництва підприємств-перевізників мала на меті посилення нагляду за їх діяльністю, зокрема, у зміцненні транспортної дисципліни серед водіїв, підвищення технічної готовності до експлуатації автотранспорту, призначеного для перевезення пасажирів.

Слід зазначити, що коломийські автопідприємства, представники яких були запрошені на зустріч з правоохоронцями, забезпечують пасажирські перевезення не лише на території району, а й обслуговують міжобласні та міжнародні маршрути. Частина маршрутів пролягає гірськими населеними пунктами, що також мають певну специфіку. А, зважаючи на те, що нарада відбулася в умовах, так би мовити, перевірки першими зимовими снігами та ожеледицею на дорогах краю, актуальність цього питання саме на часі, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на відділ управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області.

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Працівники поліції нагадали присутнім як традиційні вимоги до забезпечення безпеки пасажирських перевезень, так і їх особливості в умовах осінньо-зимового періоду. Поліцейські акцентували увагу на необхідності щоденного проходження передрейсового медичного огляду водіїв та технічного стану транспортних засобів, безумовного дотримання водіями маршрутних транспортних засобів Правил дорожнього руху та вимог законодавства про автотранспорт, максимальної уваги та обережності автоперевізників під час керування в складних погодних та дорожніх умовах.

Нарада, яка відбулася під час Тижня безпеки дорожнього руху, пройшла у конструктивному руслі і кожен її учасник чітко сформулював для себе завдання, виконання яких має підвищити безпеку перевезення пасажирів.

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