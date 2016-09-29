У Коломиї обговорили аспекти інтеграції переселенців у місцеву громаду

27 вересня у Коломийському міськрайонному центрі зайнятості відбувся захід “Правові та соціальні аспекти інтеграції переселенців у місцеві громади”, який зібрав і переселенців, і посадових осіб місцевого самоврядування, і містян з активною життєвою позицією.

Непрості умови, в яких опинилося багато українців через війну, можна здолати лише разом. І ті, хто втратив свою домівку, чекають підтримки усього суспільства, щоб адаптуватися до життя в нових громадах, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Коломийської міської ради.

“Складна ситуація на Сході України – велике випробування для усіх, – звернувся до переселенців перший заступник міського голови Сергій Коцюр. – Держава надає допомогу переселенцям. Я розумію, що частину цієї відповідальності мають розділити і громади України. Коломия підтримувала і буде підтримувати українців, які зіткнулися з такою бідою“.

Завдяки державній програмі юридичної допомоги, а також завдяки праці місцевих громадських організацій, внутрішньо переміщені особи отримували безкоштовний юридичний супровід від перших днів перебування в Коломиї. І надалі їм надаватимуть безоплатну правову допомогу.

Як розповів керівник центру зайнятості Мирослав Мацьків, від 2014 року на обліку в центрі зайнятості перебувала 71 особа з числа переселенців, 32 працевлаштовано, двоє отримали одноразову виплату для підприємницької діяльності й нині успішно займаються своєю справою. Дві особи скористалося дотацією для роботодавця. На сьогодні на обліку перебуває лише один переселенець.

Відокремлений підрозділ ГО Всеукраїнське об’єднання українців Донбасу і Криму в Коломиї на чолі з Ольгою Золотарьовою теж робить свій внесок у суспільне життя коломийської громади. І саме їхня суспільна діяльність, як наголосив Сергій Коцюр, сприяє створенню позитивної думки про переселенців у Коломиї і тому, щоб кожен з них знайшов своє місце у новому середовищі.

Про активну участь вимушених переселенців у житті громади свідчить і те, що вони стали учасниками рекорду України “Найбільший зведений хор України”. Адвокат Михайло Петрів вручив керівникові хору диплом, який засвідчує цей факт.

У той день присутнім продемонстрували фільм “Примирення” режисера Унаї Аранзаді про Руанду з фестивалю документального кіно “Docudays UA”. Зафільмовану схожу ситуацію, в якій опинилися жителі цієї країни, представив Юрій Вацик, юрист-координатор Громадської приймальні Української Гельсинської спілки з прав людини в Івано-Франківській області.