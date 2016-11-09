У Коломиї на вулиці Хмельницького пішохід потрапив під колеса авто

За минулу добу на Коломийщині трапилося 3 дорожньо-транспортні пригоди.

Вчора о 18:30 год. в м. Коломиї по вул. Хмельницького 48-річний водій “Fiat-Fiorino”, рухаючись в напрямку вул. Петлюри, порушив правила дорожнього руху, в результаті чого здійснив наїзд на 54-річного пішохода, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження. Водій доставив пішохода до приймального відділення Коломийської ЦРЛ для надання медичної допомоги.

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