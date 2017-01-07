У Коломиї на озері замерзають лебеді. ФОТО

У Коломиї на озері через сильні морози замерзають лебеді.

Про це у соцмережі повідомила Lidiia Karpliuk, пише Дзеркало Коломиї.

“Люди добрі, поміж свята знайдіть час, щоб допомогти лебедям і качкам. Їм дуже важко. Багато з них просто не можуть рухатися… Без їжі вони загинуть… і без води, без ополонки… люди, вставайте з-за столів, одягайтеся тепло і зробіть добру справу хоча би погодувавши птахів. Якщо раптом хтось зміг би хоча б трохи роздовбати лід – то це було б найкращою Рідзвяною доброю справою. Люди не будьте байдужі!!! Птахи можуть просто не пережити цієї ночі...” – написала коломиянка.