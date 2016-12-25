У Коломиї на благодійному ярмарку збирали кошти для бійця АТО, який втратив руку. ВІДЕО

У Коломиї на благодійному ярмарку збирали кошти для бійця АТО, який втратив...

У Коломиї провели доброчинний ярмарок “Допоможи воїну АТО”.

Ярмарок відбувся у Навчально-науковому інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, йдеться у сюжеті НТК.

Відколи почалася війна на сході, викладачі та студенти випікають смаколики та продають їх. Гроші віддають хлопцям, які боронять країну. Цього разу, напередодні свят, вирішили фінансово підтримати коломиянина, добровольця “Чорної сотні” Володимира Піварчука.

Влітку 2015 року, під час військових дій, чоловік втратив руку.

Детальніше дивіться у відеосюжеті.

