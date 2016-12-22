У Коломиї мешканці багатоповерхівки знайшли біля під’їзду пакет з гранатами

Вчора, 21 грудня, до Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що мешканець Коломиї за місцем свого проживання зберігає ручні гранати.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук, пише Дзеркало Коломиї.

Читайте також: На Коломийщині за минулу добу виявлено п’ять вибухонебезпечних предметів.

На місце події була направлена СОГ Коломийського відділу поліції. Приїхавши на місце події, встановлено, що мешканці одного з будинків, заходячи до під’їзду, помітили поблизу входу, в чагарниках, поліетиленовий пакет. Опісля один з чоловіків взяв пакет, не відкриваючи його, оскільки він був зав’язаний, заніс до свого сусіда, щоб подивитись, що всередині.

Розв’язавши пакет, чоловіки помітили, що на дні поліетиленового пакету наявні пристрої, схожі на ручні гранати. Про свою знахідку вони одразу ж повідомили відділ поліції.

З метою протидії незаконному розповсюдженню зброї та вибухівки, профілактики злочинів, пов’язаних з їх використанням, Коломийський відділ поліції закликає населення Коломийщини добровільно здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали, спеціальні засоби.

Особи, які добровільно здали зброю, боєприпаси, вибухові матеріали, спеціальні засоби, звільняються від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Коломийський відділ поліції звертається до мешканців міста Коломиї та району: в разі виявлення підозрілих предметів (упаковки, коробки, чемодани, сумки тощо), в жодному разі не підходьте до них, не намагайтесь з’ясувати, що там знаходиться, по можливості обгородіть місце небезпечної знахідки і відразу ж телефонуйте у поліцію.