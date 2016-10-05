У Коломиї Макс Кідрук репрезентує нову книгу “Зазирни у мої сни”

Завтра, 6 жовтня о 12.00 в актовій залі Коломийського педагогічного колежду відбудеться репрезентація нового роману Макс Кідрука “Зазирни у мої сни”, пише “Дзеркало Коломиї”.
Репреентація книги “Зазирни у мої сни” – це розповідь Макса Кідрука про ідею книги та її наукове підґрунтя.
Також автор відповість на усі питання читачів.
Квитки можна придбати:
“Книжкова хата”, кафе “Букініст” або за номером +38(096)1659207
Довідка:
Максим Кідрук – український письменник, мандрівник, колумніст чоловічого журналу «XXL». Співучасник акції «На Зеландію!» разом із Сергієм Притулою, автор ролика «Азаров, ай-яй-яй!», автор першого українського технотрилера «Бот». За освітою інженер-енергетик. Загалом побував більше ніж у 30 країнах, серед яких Мексика, Еквадор, Перу, Китай, Чилі, Бразилія, Ангола, Намібія, Нова Зеландія та інші.