У Коломиї Макс Кідрук репрезентує нову книгу “Зазирни у мої сни”

Завтра, 6 жовтня о 12.00 в актовій залі Коломийського педагогічного колежду відбудеться репрезентація нового роману Макс Кідрука “Зазирни у мої сни”, пише “Дзеркало Коломиї”.

Репреентація книги “Зазирни у мої сни” – це розповідь Макса Кідрука про ідею книги та її наукове підґрунтя.

Також автор відповість на усі питання читачів.

Квитки можна придбати:

“Книжкова хата”, кафе “Букініст” або за номером +38(096)1659207

Довідка:

Максим Кідрук – український письменник, мандрівник, колумніст чоловічого журналу «XXL». Співучасник акції «На Зеландію!» разом із Сергієм Притулою, автор ролика «Азаров, ай-яй-яй!», автор першого українського технотрилера «Бот». За освітою інженер-енергетик. Загалом побував більше ніж у 30 країнах, серед яких Мексика, Еквадор, Перу, Китай, Чилі, Бразилія, Ангола, Намібія, Нова Зеландія та інші.