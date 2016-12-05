У Коломиї лікаря-хабарника засудили до громадських робіт та призначили штраф

Коломийський міськрайонний суд виніс вирок у справі лікаря-невропатолога Коломийської ЦРЛ, який за 100 євро допоміг призовнику “відкосити” від армії.

12 лютого 2015 року до невропатолога поліклінічного відділення Коломийської центральної районної лікарні зі скаргами на болі в поперековому відділі хребта звернувся призовник, пише КУРС.

13 лютого хлопець повторно прийшов на прийом до невропатолога, який видав йому направлення на лікування до лікаря-вертебролога ОКЛ м. Івано-Франківськ.

При цьому під час прийому у власному службовому кабінеті Коломийської ЦРЛ невропатолог вніс неправдиві відомості до офіційного документа – направлення на лікування та госпіталізацію до лікаря вертебролога ОКЛ.

24 лютого хлопець зайшов у кабінет №21 поліклінічного відділення Коломийської ЦРЛ, де передав лікарю-невропатологу 100 євро.

На суді обвинувачений своєї вини не визнав та пояснив, що у лютому 2015 до нього звернувся молодий чоловік, який скаржився на болі у хребті. Оглянув пацієнта і призначив йому лікування. Згодом направив пацієнта для проведення комп’ютерної томографії, вписавши в направлення попередній діагноз. Через декілька днів пацієнт прийшов із заключенням комп’ютерної томографії, яке підтверджувало виставлений ним попередньо діагноз “ускладнений остеохондроз поперекового відділу хребта, грижа диска”. Це заключення для лікаря було безспірним, відтак він видав пацієнту направлення до вертебролога ОКЛ.

За словами лікаря, 24 лютого призовник прийшов від вертебролога з підтвердженим діагнозом і наполегливо просив видати йому довідку для пред’явлення у військкомат про те, що у нього є такий діагноз.

Лікар відповів йому, що такі довідки не видає і виштовхував його з кабінету. Тоді хлопець витягнув з гаманця грошову купюру, постав на стіл і швидко вийшов.

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Лікар стверджує, що не бачив, яку купюру залишив пацієнт, оскільки брав картку з шухляди. У цей момент до кабінету зайшла наступна пацієнтка.

Помітивши купюру, шокований невропатолог забрав гроші і поставив під робочий стіл. Через декілька секунд зайшли працівники міліції, які провели огляд місця події, знайшли купюру і вилучили документи.

Незважаючи на невизнання лікарем вини, його вина в судовому засіданні доведена показами свідків, даними протоколів про прийняття усної заяви про злочин, огляду місця події, освідування, огляду та вручення, огляду речових доказів, висновками експертиз, довідками, речовими доказами.

Суд визнав лікаря винним за ст. 354 ч.3 КК України та призначив 200 годин громадських робіт. Також невропатолога визнали винним у підробленні офіційних документів та призначили 850 грн штрафу.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим суд визначив остаточне покарання у виді 200 годин громадських робіт.