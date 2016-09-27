У Коломиї камера спостереження зафіксувала ДТП, четверо травмованих. ВІДЕО

Нагадаємо, що у суботу, 24 вересня, о 23.00 на вулиці Мазепи у Коломиї сталась дорожньо-транспортна пригода, під час якої травмувались четверо людей. Саме цю аварію зафіксувала камера спостереження.

Водій автомобіля BMW 318, 21-річний коломиянин, допустив зіткнення з мікроавтобусом Citroen Jumper, за кермом якого був 65-річний мешканець села Воскресінці.

Загалом за тиждень на автошляхах Коломийщини сталося чотири ДТП, є шість потерпілих та один загиблий. Патрульні склали вісім протоколів за кермування у стані алкогольного сп’яніння, шість автівок затримані на арештмайданчику, йдеться у сюжеті НТК.