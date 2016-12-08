У Коломиї хочуть забезпечити пільговий проїзд для дітей з багатодітних родин та пенсіонерів

Як зробити якісною і зручною для усіх коломиян послугу з перевезення пасажирів, радилися сьогодні на нараді з перевізниками в першого заступника міського голови Сергія Коцюра.

Запрошували 12 приватних підприємців, які працюють у цій сфері. Такі наради з приводу транспортних перевезень, як домовилися присутні 10 перевізників, будуть організовувати періодично, щоб громадським транспортом у Коломиї були задоволені і пасажири, і власники маршрутів, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Коломийської міської ради.

Найголовнішими питаннями зустрічі стали пільгові перевезення для дітей із багатодітних родин та пенсіонерів.

Найближчим часом рада перевізників опрацює пропозиції першого заступника міського голови Сергія Коцюра. Відтак, крім теперішнього відшкодування проїзду пенсіонерам з мінімальною пенсією, долучиться додатковий спосіб використовувати пільги на проїзд у громадському транспорті.