У Коломиї горів житловий будинок і аптечний кіоск

Вчора, 3 січня, у Коломиї сталося дві пожежі.

Про це повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

О 7.31 на вул. Грушевського горів житловий будинок. Вогнем пошкоджено стіну. Попередня причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

О 20.35 на вул. Франка сталася пожежа аптечного кіоску на території онкодиспансеру. Вогнем знищено покрівлю будівлі, частково меблі. Попередня причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні димоходу.

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