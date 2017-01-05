У Коломиї горіли дві багатоповерхівки

Вчора у Коломиї по вулиці Богуна сталася пожежа в підвальному приміщені 9-ти поверхового житлового будинку.

Через сильне задимлення на пожежі працювала одна ланка газодимозахисної служби час роботи 22 хв. Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

Також пожежа сталась і по вулиці Мазепи, що в Коломиї.

Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогнем знищено два матраци. Причина виникнення пожежі встановлюється.