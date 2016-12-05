У Коломиї горіла квартира, у Верхньому Вербіжі – дерев’яний будинок

За вихідні, що минули, на Коломийщині сталися дві пожежі.

В суботу о 21.20 у Коломиї на вул. Лисенка горіла квартира 75-річного господаря, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

У неділю приблизно опівночі у Верхньому Вербіжі пожежники гасили пожежу, що сталася в дерев’яному житловому будинку. Вогонь пошкодив дерев’яну стелю. Причину пожежі встановлюють.

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Загалом на Прикарпатті за вихідні зареєстровано 12 пожеж.