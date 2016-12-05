У Коломиї до Дня ЗСУ міський голова вручив двом військовим сертифікати на двокімнатні квартири. ФОТО

До Дня Збройних сил України у міському палаці культури “Народний дім” відбулися урочистості для бійців 10-ої гірсько-штурмової бригади, які нещодавно повернулися в Коломию – на місце дислокації – після виконання бойового завдання у зоні АТО. Воїни на полі бою довели, що готові захищати Батьківщину до останнього.

Після виконання Гімну України військовослужбовці згадали хвилиною мовчання загиблих побратимів, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Коломийської міської ради.

Відтак єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ владика Івасюк привітав бійців бригади, подарував копіювальну техніку відзначив найкращих представників.

Від УПЦ КП також було багато вітальних слів і грамоти для солдатів.

Командир 10-ої гірсько-штурмової бригади Василь Зубанич також відзначив своїх солдат нагрудними значками, іменними годинниками та грамотами. Від вищого керівництва ЗСУ прийшов лист-привітання, а також з нагоди свята більше десяти військових отримали вищі військові звання.

Чи не найбільшим подарунком до 25-ої річниці Збройних сил України стали сертифікати на двокімнатні квартири від міського голови Ігоря Слюзара.