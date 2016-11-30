У Коломиї 43-річний чоловік напав з ножем на студента

Вчора, 29 листопада до поліції звернувся студент одного з вищих професійних училищ Коломиї з повідомленням про те, що невідомий чоловік, погрожуючи йому фізичною розправою та, демонструючи ніж, заволодів його грошовими коштами.

За цим фактом поліція розпочала негайні пошуки причетного до злочину, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Як встановили правоохоронці, зловмисник підійшов до хлопця у одному з торгових закладів райцентру. Чоловік, погрожуючи юнакові та, демонструючи ніж, вивів його на вулицю, де заволодів його грошовими коштами в сумі 2200 грн. Переляканий та спантеличений потерпілий звернувся до поліції.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів сьогодні, 30 листопада оперативні працівники управління кримінальної поліції ГУНП в Івано-Франківській області, спільно з правоохоронцями з Коломийщини, затримали підозрюваного, коли той прийшов у СІЗО м. Івано-Франківська, щоб передати передачу сестрі. Підозрюваним виявився 43-річний житель Івано-Франківська, який тимчасово проживав у одному із сіл Коломийського району, звільнившись весною із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення подібного злочину.

За цим фактом поліція завела карну справу за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

Наразі зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Проводиться слідство.

Читайте також: У Коломиї затримали чоловіка, який з ножем напав на дівчину