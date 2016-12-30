У коломиянки забрали 3-річну доньку. ВІДЕО

Маленькою Богданкою відтепер опікуватиметься держава.

3-річну дівчинку забрали у матері, яка не може належно виховувати доньку, повідомляє НТК.

Процедуру вилучення проводила спеціально створена комісія за участю кількох фахівців.

Щоправда, вдалося аж за третім разом, бо жінка з дитиною переховувалася.

До слова, два роки тому в цієї матері вже вилучили двох синів – 5- та 7-річного віку.

Діти росли в нечистотах, недоїдали, не обстежувалися в медиків і навіть не розмовляли.

32-річна Людмила ані законного чоловіка, ані співмешканця не має, але народила трьох дітей. Соціальні працівники підозрюють, що дітей народжувала, аби отримати соціальну допомогу.

Свої материнські обов’язки Людмила не виконувала зовсім, а поведінку її описують як не зовсім адекватну.

Умови проживання в цій оселі нагадують первіснообщинні. Помешкання виглядає як сміттєзвалище під дахом.

Детальніше дивіться у відеосюжеті.

