У коломиянки Ярини та козака Гаврилюка народилася донечка

Сьогодні, 26 жовтня, у пологовому будинку м. Коломия на Івано-Франківщині у подружжя Михайла і Ярини Гаврилюків народилася донечка.

Про це стало відомо з поінформованих джерел, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Zik.

Безмежно радий події, щасливий батько вже вирушив з Києва до Коломиї, щоб підтримати молоду дружину.

Нагадаємо, що Михайло і Ярина – активні учасники Революції гідності, де й познайомилися. Весілля відбулося у Коломиї, вже коли Михайло Гаврилюк став народним депутатом України.

В Україні Михайло Гаврилюк відомий як козак. Наразі не відомо, яке ім’я батьки оберуть для доньки, але в родині її вже назвали козачкою.