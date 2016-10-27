У коломиянки Ярини та козака Гаврилюка народилася донечка

Сьогодні, 26 жовтня, у пологовому будинку м. Коломия на Івано-Франківщині у подружжя Михайла і Ярини Гаврилюків народилася донечка.
Про це стало відомо з поінформованих джерел, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Zik.
Безмежно радий події, щасливий батько вже вирушив з Києва до Коломиї, щоб підтримати молоду дружину.
Нагадаємо, що Михайло і Ярина – активні учасники Революції гідності, де й познайомилися. Весілля відбулося у Коломиї, вже коли Михайло Гаврилюк став народним депутатом України.
В Україні Михайло Гаврилюк відомий як козак. Наразі не відомо, яке ім’я батьки оберуть для доньки, але в родині її вже назвали козачкою.