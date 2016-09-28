У Києві відтворили робоче місце Михайла Грушевського. ФОТО

У Києві відтворили робоче місце Михайла Грушевського. ФОТО

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Відтворене робоче місце Михайла Грушевського розташоване між іншими експонатами музею Української революції

До 150-ї річниці з дня народження видатного українського історика, громадського і державного діяча Михайла Грушевського колектив Музею Української революції 1917-1921 років відтворив його кабінет, використавши для цього особисті речі історика та його найближчих соратників.

Всі речі тут або дійсно належали Грушевському, або походять з епохи діяльності Центральної Ради

Всі речі тут або дійсно належали Грушевському, або походять з епохи діяльності Центральної Ради, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Радіо Свободу.

Спеціально для Грушевського на друкарській машинці встановили українську клавіатуру...

&hellip;що для тих часів було рідкістю

Спеціально для Грушевського на друкарській машинці встановили українську клавіатуру, що для тих часів було рідкістю.

Михайло Грушевський, окрім політичної діяльності, працював редактором двох газет: &laquo;Вісті з української Центральної Ради&raquo; та &laquo;Свободный Союзъ&raquo;
Михайло Грушевський, окрім політичної діяльності, працював редактором двох газет: “Вісті з української Центральної Ради” та «Свободный Союзъ”
 
Дзвоник, яким членів Центральної Ради сповіщали про початок засідання
Дзвоник, яким членів Центральної Ради сповіщали про початок засідання
 
Модель будинку Центральної Ради, яку зробили як подарунок російському цареві Миколі II
 
Портрет Михайла Грушевського
Портрет Михайла Грушевського
 
Сьогодні в будівлі парламенту часів Української революції 1917-1921 років розташований Київський міський будинок вчителя
Сьогодні в будівлі парламенту часів Української революції 1917-1921 років розташований Київський міський будинок вчителя
 

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