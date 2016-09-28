У Києві відтворили робоче місце Михайла Грушевського. ФОТО

До 150-ї річниці з дня народження видатного українського історика, громадського і державного діяча Михайла Грушевського колектив Музею Української революції 1917-1921 років відтворив його кабінет, використавши для цього особисті речі історика та його найближчих соратників.
Всі речі тут або дійсно належали Грушевському, або походять з епохи діяльності Центральної Ради, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Радіо Свободу.
Спеціально для Грушевського на друкарській машинці встановили українську клавіатуру, що для тих часів було рідкістю.