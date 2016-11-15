У Києві відкрили виставку картин легендарної прикарпатської майстрині Параски Хоми

Саме в той день, коли Парасці Хомі мало виповнитись 83 роки, у київській арт-галереї “Небо”, відкрилась виставка творів, написаних майстринею у різні періоди її життя.

“Земне і небесне життя Параски Хоми” — під такою символічною назвою мешканці столиці та їх гості зможуть побачити 16 робіт створених за 40 років. Шість з них експонуються вперше. Ще до відправлення у Київ їх зафільмували кореспонденти “Галичини”, передає “Дзеркало Коломиї“.

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