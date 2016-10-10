У Києві поховали коломиянку Оксану Батько-Нищук. ФОТО

Сьогодні у столичному театрі ім. Івана Франка прощалися з актрисою Оксаною Батько-Нищук, дружиною міністра культури Євгена Нищука. Провести її в останню путь прийшли прем’єр-міністр Володимир Гройсман, віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко та мер Києва Віталій Кличко.

Об 11:00 до театру під’їжджає чорний катафалк. Четверо чоловіків у сірих камзолах з логотипом похоронного бюро “Анубіс” занесли труну на 2-й поверх театру до так званої дзеркальної зали. Поставили її на підвищення, застелене чорним оксамитом. Перед нею — 3 хлібини із запаленими восковими свічками, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Gazeta.ua.

“З Оксаною разом вчилися в університеті. Вона — на акторському факультеті, я — на кінознавчому. Потоваришували ще під час вступних іспитів. Вона були щирою, відкритою і світлою людиною. Завжди готова була прийти на допомогу. Хоч була успішною актрисою і отримала визнання, ніколи не мала зіркової хвороби”, – розповіла подруга покійної Валентина Швець.

“Якось на першому курсі спитала Оксану, ким би стала, якби не вступила до театрального інституту. Вона відповіла: “Ніколи про це навіть не думала. Завжди знала, що буду актрисою”.

Вона грала лише гідні ролі. Коли пропонували таку, яка духовно нічого нікому не дасть, відмовлялася”, – зазначила Валентина.

Попрощатися з актрисою прийшли зо 2 сотні людей. До труни підходили по черзі. Перед неї на стільцях сиділи рідні покійної. Євген Нищук постійно витирав сльози. Час від часу обіймав за плечі сина Олексу.

“Оксану і Євгена знаю зі студентських років. Вже на першому курсі дізнався про їхню велику любов. Тоді всі студенти говорили, що в інституті з’явилися Ромео і Джульєтта”, – поділився екс-міністр культури Василь Вовкун.- Востаннє бачився з Оксаною 2 роки тому в Будинку актора на ювілеї Євгена Нищука. Тільки мене побачила, як зразу ж підбігла. Сказала: “Василечку, тепер я знаю, до кого притулитися”. Весь той вечір провели разом”.

Прощання тривало трохи більше за годину. Поховали актрису на Байковому кладовищі у Києві.

Оксана Батько-Нищук народилася 1973 року в місті Коломия Івано-Франківської області. Закінчила факультет театрального мистецтва Київського університету театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого. Працювала актрисою Національного українського драматичного театру ім. Франка. Разом з Євгеном Нищуком виховувала 21-річного сина Олексу.

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