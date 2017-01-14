У Карпатах зійшли лавини

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

О 20:00 13 січня зафіксовано сходження снігової лавини на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів, поблизу с. Ділове, об’ємом близько 90 м³ та о 21:30 зафіксовано сходження другої снігової лавини в тому ж місці, об’ємом близько 70 м³. Третя лавина, об’ємом близько 30 м³, зійшла поблизу с. Костилівка о 6:20 14 січня. Жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів немає. Дорогу розчищено, проїзд забезпечено. Ліквідацію наслідків сходження снігових мас на дорогу здійснювали працівники філії “Рахівська дорожньо-експлуатаційна дільниця”.

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги автотранспорту на території західних областей України залучено 402 од. тех. та 726 чол., з яких від ДСНС – 14 од. тех. та 46 чол. о/с.