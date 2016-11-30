У госпіталі ветеранів війни у Коломиї провели тренінг для медиків. ФОТО

Про психологічні проблеми, які замовчують бійці, говорили на тренінгу у Коломиї. Військовий психолог Андрій Козінчук спільно з секретарем Івано-Франківської обласної асоціації учасників АТО Андрієм Фармугою допомагають бійцям, які служать або ж які повернулися із зони бойових дій.

За їхніми словами, багатьом бійцям необхідна психологічна допомога, яку варто вміти надавати працівникам таких госпіталів, як у Коломиї, пише Фіртка.

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Головний лікар КЗ “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни” Володимир Федоришин каже, що досвіду у психологічній допомозі бійцям АТО у медиків дуже мало.

Тому вони вирішили запрошувати на тренінги досвідчених психологів, які б ділилися знаннями з медпрацівниками.

Автор: Олена КОЗАЧЕНКО