У Городенці водій збив жінку на пішохідному переході та втік

У понеділок, 31 жовтня, близько 15.00 в місті Городенка сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалась людина.

Водій автомобіля Volkswagen, не вибравши безпечної швидкості руху та не врахувавши дорожньої обстановки, збив жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переході. ДТП сталась біля магазину “Диканька” на вулиці Івана Богуна.

Водій втік з місця після скоєного, повідомили в управлінні НС ОДА, передає “Дзеркало Коломиї“.

73-річну потерпілу госпіталізували до Городенківської центральної райлікарні з діагнозом: перелом правої стегнової кістки, перелом правої ключової кістки та політравми.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, поліція розшукує винуватця ДТП та місцезнаходження автомобіля.

Якщо ви є свідком інциденту і вам відомо щось про водія – телефонуйте 102.