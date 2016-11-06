У Франківську зустрічали бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. ФОТО

Сьогодні на Прикарпаття із зони АТО повернувся 8 батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав івано-франківський міський голова Руслан Марцінків, повідомляє Дзеркало Коломиї.

“Ми зробимо все, щоб хлопці відчували нашу підтримку. Дякую, що захищали спокій нашої держави. Дякую, що повернулися живими. Слава Героям!”, – написав мер і додав фото зустрічі.



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