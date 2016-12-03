У Франківську жінка впала з моста у річку

2 грудня до рятувальників надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про те, що в Івано-Франківську по вул. Є. Коновальця з автомобільного моста впала у воду жінка.

Для надання допомоги на місце події виїжджали рятувальники. Втім, до прибуття підрозділів 55-річну потерпілу, жительку м. Івано-Франківськ, забрала бригада швидкої медичної допомоги та доставила в лікарню з діагнозом забій правого колінного суглобу.

Стан потерпілої задовільний, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань цивільного захисту ОДА.